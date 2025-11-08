Il Comune di Scalea dedica un'opera a Maradona: il motivo è speciale | FOTO

Ultimissime Calcio Napoli - Arriva un nuovo importante omaggio per Diego Armando Maradona. Non dalla sua Napoli o Campania stavolta ma da un’altra regione del Sud Italia. In questi giorni, infatti, è stato inaugurato un nuovo tributo al Pibe de oro in Calabria.

Effige Diego Maradona a Scalea: il motivo speciale

Il tributo è stato realizzato in particolare a Scalea dove si è tenuta una una cerimonia per gli appassionati di calcio e per la comunità locale: l’inaugurazione dell’effigie è avvenuta in occasione del 40º anniversario della sua unica partita disputata in Calabria, proprio allo stadio “Domenico Longobucco”.

Era il 4 novembre 1985 quando D10S scese in campo per una partita benefica tra la rappresentativa UNICEF e l’U.S. Scalea, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. L’opera, posizionata nell’area antistante lo stadio, è il primo monumento cittadino dedicato al campione argentino e rappresenta un tributo sentito voluto fortemente dal consigliere comunale Gerardo De Chiara.