Il 4-5-1 stretto in fase di non possesso e l'idea Kvara-Lindstrom dentro al campo

Il Napoli è ripartito come aveva terminato lo scorso anno: vincendo e pian piano convincendo. E se Frosinone e Sassuolo non sono considerati avversari abbastanza probanti, all'orizzonte c'è la Lazio di Maurizio Sarri. Rudi Garcia ha dimostrato grande intelligenza all'inizio di questa sua avventura al Napoli, portando le sue idee che però non vogliono rivoluzionare la squadra campione d'Italia. Ma solo renderla ancor meno vulnerabile e meno prevedibile, con gli avversari che nel finale di stagione (complice però anche l'appagamento) riuscivano più facilmente a prevedere le soluzioni di un Napoli di Spalletti che nella prima metà di stagione era stato invece travolgente e imprevedibile.

Il nuovo attacco del Napoli di Rudi Garcia

E allora partiamo proprio dall'imprevedibilità, e quindi dalla fase offensiva: se è vero che Lobotka è meno coinvolto nella manovra (e leggermente più basso in costruzione), è anche vero che è sempre più difficile capire per gli avversari il Napoli da che zona del campo ti imbuca, sempre più difficile per gli avversari marcare a uomo gli uomini chiave. Perché Kvaratskhelia viene dentro al campo, lo stesso l'ha fatto Raspadori. Perché Olivera e Di Lorenzo sono sempre più liberi nella fase offensiva di andare a prendersi lo spazio libero. E in questo, andando a vedere le posizioni medie di Napoli-Sassuolo in fase di possesso, è chiaro che se a Politano (che ama stare larghissimo, e si vede dal grafico) sostituisci Lindstrom, questo discorso è ancora più palese. Andiamo a vederlo graficamente.

Con Di Lorenzo altissimo che fa il vero esterno d'attacco, Politano ha la libertà o di scambiare sulla fascia col compagno e creare superiorità numerica, o venire dentro al campo per creare situazioni di gioco nuove e diverse. Se l'ala ex Inter però per caratteristiche predilige restare largo (e lo si vede dalla posizione media del primo tempo), guardate il lavoro che fa Raspadori e la sua posizione media (stessa posizione media per Kvara nella ripresa): un lavoro simile a quello che potrebbe fare Lindstrom, se schierato in quel ruolo (può giocare anche nel ruolo di Zielinski). Insomma, non ala che sostituisce Lozano, ma doppio trequartista (con Kvaratskhelia o Raspadori) dietro Osimhen, che libera spazio sull'esterno per i vari Di Lorenzo, Olivera, Zielinski.

La fase di non possesso di Rudi Garcia: 4-5-1 stretto

E in fase di non possesso? Come si schiera il Napoli di Rudi Garcia? Sicuramente molto stretto, a far densità e si abbassa, nonostante sia molto alto invece in fase di possesso con la linea quasi a metà campo. Quando c'è da difendere o quando non si ha la palla tra i piedi, il Napoli di Rudi Garcia accetta anche di abbassarsi per recuperare il pallone e magari trovare, una volta ripresa la sfera, il lancio diretto per le frecce dell'arco offensivo. 4-5-1 o 4-1-4-1 vista la posizione di Lobotka (che in fase di possesso sembra quasi divenire il terzo a schermare il contropiede, con Jesus-Rrahmani che possono stare un po' più larghi visto lo spazio lasciato dai terzini). Ecco la posizione media in fase di possesso del Sassuolo:

Piccoli accorgimenti tattici, nulla di rivoluzionario per Rudi Garcia che riparte dallo scheletro del 4-3-3 di Spalletti per poi metterci la sua mano: e la squadra lo segue. Una squadra che si diverte insieme, che ha un potenziale offensivo enorme, adesso completato con altre caratteristiche (e imprevedibilità): quelle di Jesper Lindstrom.

