Goal di Kvaratskhelia all'87esimo, esplode lo studio di CN24 Tv in diretta! | VIDEO

Napoli-Verona 2-1, vittoria pesante degli azzurri al Maradona con goal di Kvaratskhelia all’87esimo. Una rete fantastica che ha fatto esplodere il nostro Ciro Novellino in diretta a CN24 Tv mentre raccontava i minuti finali del match della 23a giornata. Clicca sul play in basso per vedere la grande esultanza live.