Juventus-Napoli 0-0 e giro del campo per Antonio Conte a fine match. Un modo per salutare entrambi i tifosi, ovveri quelli bianconeri per i quali è una bandiera e quelli azzurri piazzati nel settore ospiti. La maggior parte apprezzano la sportività del mister. Ma a qualcuno tale scena non ha fatto impazzire.