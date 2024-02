FOCUS CAGLIARI - Il discorso di Ranieri e la voglia di rivincita degli ex: le insidie e i punti deboli dei sardi

Napoli Calcio - Francesco Calzona nel suo esordio in campionato sulla panchina del Napoli non affronterà di certo una squadra in salute: il Cagliari conta diverse problematiche. Insidie però non mancano: dal duello tattico contro l'esperto tecnico dei sardi agli stimoli degli ex azzurri.

Il discorso di Ranieri

Nelle ultime settimane il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha spesso parlato di scossa da dare all'ambiente, al punto di aver preso seriamente in considerazione di dare le dimissioni. In particolare in un discorso allo spogliatoio aveva proprio parlato di andare via se fosse stato il caso. L'ottimo pareggio in casa dell'Udinese è stata una buona risposta della squadra. Adesso sono in cerca di continuità nella sfida col Napoli di domani ed è abbastanza nota l'abilità del tecnico nel toccare le corde giuste per motivare i suoi.

Il modulo e l'attacco

Ranieri in questo campionato ha alternato spesso il 3-5-2 e il 4-3-1-2: ben 13 partite con la difesa a tre, contro le 12 con la difesa a quattro. La ricerca di una maggiore compattezza difensiva è stata anche affidata al rinforzo di gennaio, ovvero Mina. Troppi i gol subiti. Makoumbo e Nandez rappresentano la cerniera di centrocampo dove l'anello debole è il deludente Jankto.

Problemi anche in attacco: Pavoletti ha messo a segno 4 reti, Luvumbo 3, Petagna e Lapadula un solo gol. La speranza dei sardi è rappresentata dalla verve di Gaetano e Viola, che partendo dalla panchina il più delle volte ha fatto valere la sua esperienza.

In buona sostanza al momento attuale gli uomini da tenere d'occhio in questo Cagliari sono proprio Gaetano reduce da due gol consecutivi, anche di pregevole fattura. E dalla panchina forse sia Viola che Pavoletti, altro ex azzurro che ha dimostrato di saper incidere ancora a gara in corso. Il terzo ex è Andrea Petagna che non sta attraversando un buon momento. Particolare attenzione ai guizzi di Luvumbo.

In generale il Napoli dovrà aspettarsi un avversario molto compatto, intento a strappare anche un pareggio senza disdegnare qualche pericoloso contropiede, e soprattutto cercherà di sfruttare qualche palla inattiva e mostrare le qualità sul gioco aereo.

I numeri della difesa e gli utlimi match

I sardi sono penultimi in classifica con 19 punti, 15 dei queli conquistati in casa. Tra le mura amiche hanno incassato 21 gol, quasi una media di due gol a partita. Si tratta della terz'ultima difesa in campionato: peggio hanno fatto solo Salernitana e Frosinone.

La squadra di Ranieri è reduce dal pareggio in casa dell'Udinese ma prima ancora ha incassato quattro sconfitte consecutive contro Frosinone, Torino, Roma e Lazio. L'ultima vittoria risale al 14 di gennaio col 2-1 casalingo sul Bologna.