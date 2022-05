Festa dello Sport AICS allo stadio Maradona, il programma per domani

Sabato 21 maggio 2022 alle ore 8.45 al Maradona Stadium iniziano i festeggiamenti per la ricorrenza del sessantesimo anno ai AICS. La manifestazione prevede, oltre alla sfilata di tutte le società sportive, le finali del Campionato ai Calcio Amatori. Principali protagonista le finaliste. Tutto ciò sarò un premio a tutta la dirigenza AICA e ai responsabili di settore. Un occasione per mettere Io sport di base al centro della nostra città . Un momento importante saranno i riconoscimenti ai tecnici e ai dirigenti che si sono particolarmente disti, tra loro al responsabile del calcio AICS Gennaro Buonocore e al responsabile del settore arbitri calcio Luigi D'Alise al Maestro Antonio Solernitono (settore danza), al Maestro Pino Russo (settore Judo) e al dirigente della SSD Koaokan Maestro Giuseppe Marmo.

L’evento si concluse con momenti ludico ricreativi rivolti ai più piccoli, con percorsi di calcio, ginnastica e danza. AII'evento sarà presente il Presidente del Comitato Provinciale di Napoli Giuseppe Popoccio, il Presidente Onorario AICS Ciro Turco, il Vicepresidente Nazionale di Assistenti Gabriele Melluso, oltre aa alcuni dei ns circoli off oti, impegnati nella promozione dello sport per tutti. L’occasione vuole essere un momento di riflessione sul “ricominciare" partendo dallo sport.



“Lo sport è uno strumento educativo Straordinario. Una frase ripetuta in ogni contesto, a volte ridondante anche per noi che crediamo fermamente in questi valori afferma Alessandro Papaccio, componente della Direzione Noziona/e dell’AlCS e che ci sono pochi fenomeni sociali che hanno uno autenticità pari a quella dello sport, e questo racconto sportivo non deve sembrare un ambito distinto e autonomo del nostro vissuto sociale".