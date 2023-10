Notizie Calcio Napoli - Garcia esonerato? Sono ore decisive in casa Napoli per capire il futuro del tecnico francese che al momento resta alla guida della panchina azzurra, quantomeno fino alla ripresa del campionato. Ma cosa ne pensano i tifosi azzurri? E chi vorrebbero al suo posto? Lo abbiamo chiesto in città a molti sostenitori partenopei che sono tutti d'accordo per l'addio del francese e per il suo sostituto. Clicca sul play in basso per vedere.