Esilarante Iodice, videomessaggio a Wanda Nara: "Sit già napulitan e nun o sapit, altro che Torino cu chill..." [VIDEO]

Esilarante video messaggio di Peppe Iodice a Wanda Nara. Il noto comico napoletano simula un messaggio per la moglie agente di Mauro Icardi in cui spiega perché dovrebbe accettare Napoli e non Torino. C'è anche un passaggio su Maurizio Sarri: "Che vai a fare lì con quello che ti martella dicendoti di andare avanti e indietro? Qui c'è Carletto che sa campare, basta che gli fai 20 goal". Tutto in rigoroso napoletano con tanto di messaggio finale: "Voi siete già napoletani e non lo sapete".

Clicca sul play in basso per vedere.