Escludere Zielinski non ha senso tattico o tecnico: è una ripicca, un dispetto

Ultime notizie Napoli - Il Napoli di Walter Mazzarri si ritroverà a giocare con soli quattro centrocampisti la restante Champions League. La scelta nei confronti di Piotr Zielinski è stata netta: gettare tutto ciò che è stato nel dimenticatoio. Per ripicca, perchè la scelta non ha alcun senso da un punto di vista tecnico, da un punto di vista tattico. Non ha senso, quest’è. Perchè il polacco andrà a scadenza di contratto, ed Aurelio De Laurentiis evidentemente la questione se l’è segnata, legata anche alle questioni relative alle richieste dell’agente di Zielinski sulle commissioni.

Detto ciò, contro i blaugrana la logica porta ad ipotizzare il 3-4-3, perchè nel gioco delle coppie rimangono soltanto Anguissa-Cajuste e Lobotka-Traoré, con quest’ultimo che il ruolo di centrale di centrocampo non lo ha propriamente nelle corde - a Empoli e Sassuolo ha sempre agito in una linea a tre. O comunque il rischio di presentarsi con un solo cambio (più eventuali giovani in Lista B) ed una linea di tre centrocampisti. Perchè Dendoncker, dei nuovi, è stato reputato il meno utile in prospettiva europea. Quindi rimangono tre portieri, tre centrocampisti, due prime punte, otto difensori e sei uomini offensivi. Un rischio calcolato, un azzardo, una scommessa come da inizio stagione.