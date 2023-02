Eintracht-Napoli, l'analisi di Sky Sport: ecco punti deboli e cosa temere dei tedeschi | GRAFICI

Ultime notizie Champions League - Si proietta già al match degli ottavi di finale del torneo UEFA, la redazione di Sky Sport con il format tv 'Football Analyst'. Che mettono al microscopio le avversarie europee delle italiane per questo turno d'andata. Ed hanno analizzato anche l'Eintracht.

Martedì infatti si giocherà Eintracht-Napoli, e come sottolineano a Sky Sport i tedeschi sono forti nella zona centrale del campo sia in fase difensiva che offensiva. Cercando anche loro Kolo Muani con le palle randellate e filtranti a sfruttarne le caratteristiche. Un po' alla Osimhen, dicono. E sebbene siano bravi in questo, soffrono difensivamente le sortite offensive sulle fasce e negli spazi. Come sanno fare Osimhen, Kvaratskhelia e gli azzurri. Soffrendo tanto sugli esterni:

Eintracht

Questi allora i punti deboli dell'Eintracht secondo Sky Sport:

Limiti del Francoforte

Mentre per quanto riguarda le insidie per il Napoli, ecco le qualità del Francoforte: