Notizie Calcio Napoli - Grande esordio ieri a Bergamo per Walter Mazzarri che debutta con una vittoria pesantissima alla sua seconda avventura partenopea. DAZN gli ha dedicato una Mazzarri cam per mostrare attimi e reazioni dell'allenatore di San Vincenzo a bordocampo. Clicca sul play in basso per vedere.