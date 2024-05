"Diego vive", dal 30 maggio all'ex base Nato debutto per il parco tematico dedicato a Maradona | FOTO

DIEGO VIVE, dal 30 maggio all’Ex Base Nato – Parco San Laise, e? un evento pensato e realizzato da Taja PRODUCCIONES con il consenso di tutti i figli ed eredi di Diego Armando Maradona. L’evento ideato per essere godibile dal pubblico di ogni eta?, che fonde in se? generi e modalita? rappresentative tra loro diverse: la mostra che racconta, lo show che emoziona, l’esperienza digitale che coinvolge, il tutto racchiuso in un parco tematico che sapra? anche far divertire.

Lo spettacolare allestimento proposto, intende infatti presentare al pubblico un modello di storytelling assolutamente originale, basato sul dialogo coerente tra le tecnologie piu? innovative in tema di Rappresentazione Digitale Immersiva, Intelligenza Artificiale, Realta? Virtuale e Aumentata, Olografia, Gaming e l’impattante apparato scenografico a corredo delle varie sezioni del percorso. E? cosi? che tutte le installazioni sono messe al servizio delle suggestioni di una storia dal fascino addirittura ingombrante, il racconto della vita di un uomo sopra le righe e della carriera di un calciatore ineguagliabile, di Diego Armando Maradona, autentica icona pop dei nostri tempi. La tappa napoletana e? la prima del tour internazionale che nei prossimi mesi portera? DIEGO VIVE a Barcellona, Buenos Aires, Riad e altre importanti citta? mondiali. Diego Vive, il primo parco tematico per Maradona all'ex base Nato • Il primo PARCO A TEMA al mondo pensato e realizzato come omaggio a DIEGO ARMANDO MARADONA, personaggio sportivo tanto grande per fama e carisma da divenire, negli anni, idolo immortale per milioni di appassionati. • Un luogo incantato dove vivere un’ESPERIENZA UNICA visitando il percorso che comprende diverse aree di allestimenti multimediali, installazioni create in esclusiva in onore del DIEZ. Un grande SPAZIO D’INTRATTENIMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA, qui genitori e nonni potranno condividere con figli e nipoti l’emozione di un viaggio nel tempo insieme al piu? grande giocatore di calcio di sempre. • Un EVENTO IMPERDIBILE per tutti quelli che hanno amato, e ancora amano, il campione senza eta?, nell’immaginario collettivo molto piu? di un calciatore. • Il LUOGO IDEALE per far capire ai ragazzi perche? oggi Diego sia universalmente, e a ragione, considerato un “eroe” dello sport, una figura iconica e leggendaria. UN’AVVENTURA 3D che rende possibile sentirsi Maradona per un giorno, sospesi tra sogno realta?. Entrare in un mondo parallelo, che diviene sempre piu? concreto, man mano che si sviluppa il percorso esperienziale esclusivo dedicato a Diego.

Il RISULTATO DEL LUNGO E SCRUPOLOSO LAVORO di un team di affermati professionisti dei vari ambiti. Dell’attenta ricerca e selezione da parte dei curatori dei contenuti storici e delle immagini, celebri o inedite che siano, della vita sportiva e privata di Diego; delle soluzioni innovative proposte dagli autori delle spettacolari scenografie; della sensibilita? e capacita? della direzione artistica che ha saputo creare un’ opera originale di video arte di grandissimo impatto emotivo; dell’utilizzo di tecnologie di ultimissima generazione per il trattamento e la riproduzione delle immagini presentate in altissima definizione e per la realizzazione di ologrammi, esperienze di realta? virtuale 3D e interattive di gaming, appositamente create per DIEGO VIVE. Diego Vive ex Base Nato: indirizzo, orari apertura e prezzo biglietti Ex Base Nato – Parco San Laise

Viale della Liberazione 115 – 80125 Napoli ORARI APERTURA PARCO Lunedi? – Giovedi?15-21

Venerdi? - Sabato e Domenica 10.30 – 21.30 COSTO TICKET D’INGRESSO Adulto € 23

Ragazzi dai 12 anni ai 18 anni € 18 Bambini da 0 a 11 anni gratis TAJA PRODUCCIONES COME RAGGIUNGERE IL PARCO TEMATICO DIEGO VIVE Fermata Bagnoli - Agnano Terme Bus:C1 -EAV

Treno : L9 - R

Metro : L2 IN AUTO:

Uscita: Casello Agnano oppure Casello Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli A56