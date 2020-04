Di Napoli su Imbriani: "Stavamo sempre insieme, per fare la pasta ai 4 formaggi prese fuoco tutto. Il mio goal più bello? Ho ancora il poster di me sotto la Curva B"

Notizie calcio Napoli - Arturo Di Napoli, ex attaccante di Napoli e Messina, ha rilasciato una lunga intervista a CalcioNapoli24.it. Eccone uno stralcio:

Alla tua prima stagione di A fosti il calciatore che segnò più reti in stagione con 5 marcature. La più bella in maglia azzurra? Io dico quella contro la Samp. “Quando mi viene in mente il periodo di Napoli ricordo con grande affetto il goal su rigore contro la Sampdoria. Andai sotto la Curva B ed ho ancora un poster in camera di quella scena. A 5 minuti dalla fine ci fu questo rigore e noi rischiavamo parecchio, ma quella vittoria ci diede l'assoluta certezza che saremmo rimasti in A. Nessuno voleva batterlo quel rigore, andai io da incosciente e feci goal”.