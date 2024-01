Dendoncker cambia Demme, e dà una alternativa fisica a Mazzarri nei 16

Calciomercato Napoli - Leander Dendoncker, chi era costui? L’ultimo arrivato in casa Napoli è un giocatore di lotta, di fisico. Ma è soprattutto uno che, nell’idea tattica di Walter Mazzarri, può rappresentare anche una indicazione che segue il solco tracciato nelle ultime settimane, con una linea difensiva a tre che necessità di fisicità davanti. Quella che manca vista l’assenza di Anguissa, e che il solo Cajuste non può colmare.

All’arrivo in Premier League al Wolverhampton, l’ex Anderlecht ha occupato una delle tre posizioni centrali in mezzo al 3-5-2 di Nuno Espirito Santo: alla destra di un creatore di gioco come Joao Moutinho, a fare legna in un reparto completato da Ruben Neves. Non solo 3-5-2, ma anche 3-4-3 come nel 2019-2020, sempre con Moutinho, ed eventualmente - all’occorrenza - anche centrale in una difesa a tre (centro destra o centro sinistra). Lo ha fatto poco o nulla negli ultimi tempi, comunque. Molto più centrocampista, sia chiaro. A tre preferibilmente, ed in sistema di gioco che possa essere più adatto alle sue caratteristiche di corsa e sostanza. Non quello di Unai Emery all’Aston Villa, con una linea mediana a due ma con una difesa a quattro alle spalle.

Come vederlo nel Napoli? Tutto sommato, un’ancora difensiva. Non con l’audacità di Anguissa nell’attaccare lo spazio, non con la padronanza del pallone come Lobotka. Un sostituto numerico (anche nella lista Serie A, ad oggi) di Diego Demme, capace di poter adattarsi al centrocampo del 3-4-2-1 e del 4-3-3. Centrale, più che mezz’ala. Ma per una squadra che necessita una fisicità a cui aggrapparsi, soprattutto in fase difensiva, potrebbe essere un buon cambio per Walter Mazzarri. Nei 16 giocatori utilizzabili dal 1’ al 90’, un posto glielo si trova.