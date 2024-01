Demme, possibile addio in extremis: "colpa" di Dendoncker

Calciomercato Napoli, da esubero a titolare. Diego Demme giocherà dal primo minuto stasera in Lazio-Napoli e potrebbe essere anche la sua ultima gara in azzurro se così dovesse decidere.

Mercato Napoli, Diego Demme resta o saluterà?

Con l’arrivo di Dendoncker infatti, convocato e disponibile in panchina, l’italotedesco rischia di finire fuori dalla lista dei 25 in campionato. Come riporta La Repubblica oggi in edicola, per ora vuole dare il massimo contro la Lazio e poi da domani penserà al suo futuro. Il bivio è il seguente: sei mesi ai margini per poi svincolarsi a giugno e scegliere in serenità la nuova meta, oppure rilanciarsi da subito qualora arrivasse in extremis un’offerta convincente