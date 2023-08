De Laurentiis fa i conti, converrebbero Lindstrom rimandato al 2024-25 e Lozano al 3% senza Decreto Crescita?

Calciomercato Napoli - Hirving Lozano esce, Jesper Lindstrom entra? Al netto della questione tecnica e tattica, bisogna fare i conti. Letteralmente. Perchè Aurelio De Laurentiis, nell’estate in cui si è dedicato ai rinnovi contrattuali, vuole sempre far quadrare i numeretti e anche stavolta deve andare così. Rinnovo o non rinnovo da parte di Lozano.

di Claudio Russo - @claudioruss

I costi di Lozano

Partiamo dal presupposto dei costi di Hirving Lozano: pagato 50 milioni nel 2019, 35 al PSV Eindhoven, 15 di commissione al compianto Mino Raiola, il contratto quinquennale comporta un ammortamento del valore, anno dopo anno, secondo le percentuali 40%-30%-20%-7%-3%. Essendo entrati nell’ultimo anno di contratto, a bilancio il valore di Hirving Lozano è di 1,5 milioni di euro. In caso di cessione, qualsiasi cifra superiore produrrebbe una plusvalenza a bilancio. A cui vanno sommati gli emolumenti, perchè lo stipendio da 4,5 milioni di euro quasi raddoppia: 8,325 milioni lordi, perchè è scaduto l’effetto del Decreto Crescita (che ha permesso al Napoli di pagare 5,9 milioni lordi). Costi totali a bilancio: 9,825 milioni circa.

I costi di Lindstrom

Viste le evoluzioni sulla trattativa per Lindstrom (contratto in scadenza nel 2026 con l’Eintracht Francoforte), il trasferimento sarà in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 25-30-35 milioni di euro. E sarebbero cifre che andrebbero a bilancio dal 2024-2025, perchè per questa stagione varrebbero le somme relative ad un prestito oneroso, eventualmente, e allo stipendio attuale (Capology, sito specializzato, riporta una cifra di 860mila euro annuali, 1mln e 620mila euro lordi). Quindi la stima dell’ingaggio - che usufruirebbe degli sgravi relativi al Decreto Crescita - per il 2023-24 sarebbe di circa 1,126mln lordi - a cui aggiungere poi 2,358mln lordi in caso di effettivo contratto quinquennale da 1,8mln netti dal 2024-25 in poi. Volendo stimare un acquisto da 25-30-35 milioni di euro, il primo anno di Lindstrom a bilancio 'peserebbe' da 12,3 a a 14,3 fino a 16,3 milioni di euro (contando il 40% di ammortizzazione del costo d'acquisto).