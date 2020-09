De Laurentiis attacca Radio Kiss Kiss: "Non voglio più lavorare con voi! E' l'ultima intervista che vi concedo"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una lunghissima intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ad un certo punto si è scatenato contro l'emittente e l'editore di Kiss Kiss Napoli, prendendosela con Valter De Maggio, direttore, in diretta. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Io mi sono bello che rotto le palle. E’ un calcio in bocca ai tifosi e il suo editore si ostina a fare una radio che si ferma al piano locale. Io ho 83 milioni di tifosi solo nel mondo occidentale e il tuo editore si ostina a fare una radio che non vuole emergere. Io dico basta, con questa radio non ci voglio più lavorare. Questa è l’ultima mia intervista a Radio Kiss Kiss”.