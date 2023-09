Dalle nazionali due volti nuovi per Rudi Garcia

Terminata (finalmente) la sosta per le nazionali, Rudi Garcia sta per riabbracciare i reduci dagli impegni in giro per l'Europa e non solo. Così da poter preparare Genoa-Napoli e il tour de force fra campionato e Champions League delle prossime settimane. E dagli impegni con le nazionali, sono arrivate sicuramente buone notizie, oltre a quella meno bella di dover fare a meno anche di Anguissa a gennaio (Camerun qualificato in Coppa d'Africa), oltre che di Victor Osimhen.

Buone notizie arrivano anche, o forse soprattutto, da chi finora è stato meno in alto nelle gerarchie di Rudi Garcia. Perché Elif Elmas e Leo Ostigard sono stati assoluti protagonisti rispettivamente con Macedonia del Nord e Norvegia, dopo che con il Napoli nelle prime gare sono stati entrambi ai margini. E la nazionale potrebbe aver fatto bene ad entrambi.

CAPITOLO ELMAS - Mentre si tratta per il rinnovo del suo contratto dopo una stagione da assoluto protagonista nell'anno dello scudetto, Elif Elmas non è stato finora utilizzato da Rudi Garcia come faceva invece Spalletti (praticamente da dodicesimo uomo): entra al 77' col Frosinone e all'84' contro il Sassuolo, mentre con la Lazio resta in panchina sebbene il tecnico avesse ancora un cambio da spendere, sotto di un gol. Con la Macedonia del Nord però ha dimostrato che non è né in ritardo di condizione né in un momento poco brillante mettendo in difficoltà le difese dell'Italia e di Malta:

120' giocati (più i recuperi)

1 gol, bellissimo contro Malta

precisione passaggi dell'81% di media nelle due gare

1 passaggio chiave in entrambi i match

7 contrasti a terra vinti su 12

55 tocchi contro Malta , 40 contro l' Italia

, 40 contro l' 4 falli subiti

E poi, la solita duttilità che gli permette di essere all'occorrenza centrocampista o esterno, con le heat map delle due gare che ne mostrano l'utilizzo e l'ottima condizione fisica:

Elmas in Macedonia

CAPITOLO OSTIGARD - Leo è arrivato a Napoli un estate fa, col compito insieme a Kim Min-Jae di sostituire Koulibaly e dare nuova linfa al reparto, completato da Juan Jesus e Rrahmani. 695' raccolti lo scorso anno sotto Luciano Spalletti, facevano di lui il quarto centrale della rosa. Adesso però che Kim non c'è più, e Natan non è ancora entrato nelle rotazioni, Ostigard cerca spazio. E probabilmente meriterebbe un po' di fiducia in più: entrato al 92' contro il Frosinone e al 90' contro il Sassuolo, restando in panchina contro la Lazio, gli è sempre stato preferito Juan Jesus. E se Garcia l'ha provato anche nel ruolo di vice Lobotka, arrivato in nazionale con la Norvegia s'è messo in mostra dov'è più bravo e preferisce giocare: da centrale di difesa. Nella Norvegia di Haaland, che lo stima tantissimo come calciatore e uomo, divenendone grande amico, ha giocato da titolare in entrambe date e ha messo a referto un dato impressionante: zero dribbling subiti nelle due gare con la nazionale norvegese. Ecco alcune statistiche nelle due vittorie della Norvegia con Giordania e Georgia di Kvaratskhelia:

180' giocati più i recuperi

3 tiri bloccati

0 dribbling subiti

3 salvataggi

3 su 4 duelli aerei vinti

92% di precisione passaggi in entrambe le gare

104 tocchi in ognuno dei due match

Ostigard con Haaland

Con queste statistiche messe in valigia, Ostigard, con Kvara, ha preso il primo aereo da Oslo per tornare a Napoli: "Davanti a noi ci sono match importanti da affrontare", ha dichiarato in mixed zone il difensore azzurro.

Insomma, Rudi Garcia, che con la Lazio ha utilizzato solo quattro cambi, adesso voltandosi verso la panchina potrà scorgere due volti affidabili e nuovi in più, visto che finora non sono stati protagonisti. Chissà, magari già contro il Genoa, col macedone che scalpita, vista anche l'assenza di Politano.

