In uno dei locali più amati dai giocatori Ssc Napoli si è svolta la cena di chiusura stagione del programma di successo della RAI ‘Made in Sud’. Presso la nuova sede del ristorante ‘Bobó’ a Via Arco Felice Vecchio 1 a Pozzuoli c’era tutto il cast al completo: dai conduttori Fatima Trotta e Stefano De Martino fino ai vari Biagio Izzo, ‘Arteteca’, ‘Ditelo Voi’ etc. A fare gli onori di casa lo chef Giuseppe Bruno che ha deliziato i presenti con le sue gustosissime pietanze.