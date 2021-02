Battibecco Cruciani-Auriemma: “Sei l’unico al mondo a dirlo!”

Nel corso della puntata di ieri di Tiki Taka su Italia 1 c'è stato un battibecco tra Giuseppe Cruciani e Raffaele Auriemma. I due si sono beccati in merito alla questione Gattuso e alle voci sul suo esonero di qualche settimana fa:

"Credo che Auriemma sia l'unico giornalista sul globo terrestre a pensare che Gattuso non sia stato in bilico".

Auriemma: "Impropriamente mi tiri in ballo, sei sgradevole come al solito. De Laurentiis in un suo sfogo ha parlato con un giornalista del Corriere dello Sport, è questa la verità. Ma chi conosce De Laurentiis sa bene che cambia parere dopo due ore".