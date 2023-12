Crisi Kvaratskhelia: il doppio gesto del capitano Di Lorenzo vale più di mille parole | FOTO

Ultime notizie Champions League - Khvicha Kvaratskhelia è appannato sicuramente nell'ultimo periodo, ma è in ripresa e anche contro il Braga ha provato ad aiutare la squadra anche se in fase di finalizzazione non riesce a incidere come prima.

A sua difesa, è arrivato il capitano, Giovanni Di Lorenzo con due gesti senza mezzi termini. Il primo, nell'immediato post-partita, al fischio finale con un gesto che non tutti hanno notato: Di Lorenzo si è trattenuto con Kvaratskhelia dopo Napoli-Braga per dare forza al numero 77, che non sta passando un ottimo momento di forma dal punto di vista realizzativo. Ed è andato lì a incoraggiare con parole al miele l'attaccante georgiano.

Napoli-Braga: Kvaratskhelia e Di Lorenzo

Parole al miele e piuttosto decise, ripetute anche ai microfoni di Mediaset dopo la partita: