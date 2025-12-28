Cremonese-Napoli, le statistiche: il record di Neres in tutta la Serie A, Conte ha un obiettivo in trasferta
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28-12-2025 12:25
Il servizio statistico Opta propone alcune statistiche in vista del match delle ore 15 tra Cremonese e Napoli.
- Il Napoli è rimasto imbattuto in 14 delle 16 sfide contro la Cremonese in Serie A (8V, 6N), vincendo entrambe le ultime due nella stagione 2022/23 con uno score tra andata e ritorno di 7-1.
- La Cremonese ha perso solo una delle otto partite casalinghe contro il Napoli in Serie A (2V, 5N), tuttavia proprio quella più recente il 9 ottobre 2022 (1-4).
- Dopo il successo per 2-0 contro il Lecce nel match più recente allo Zini, la Cremonese potrebbe vincere due partite casalinghe di fila nella stessa stagione di Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 1995 con Luigi Simoni allenatore.
- La Cremonese ha conquistato quattro punti nelle ultime due sfide di Serie A contro squadre che occupavano posizioni nella prima metà di classifica ad inizio giornata (vittoria contro il Bologna e pareggio contro la Lazio): uno in più di quelli che aveva ottenuto nelle precedenti nove gare di questo tipo nel torneo (3N, 6P).
- Il Napoli ha perso 0-1 contro l’Udinese l’ultimo match di campionato prima di partire per la Supercoppa Italiana; gli azzurri non incassano due sconfitte di fila in Serie A dal dicembre 2023 (0-3 contro l’Inter e 0-1 contro la Juventus in quel caso, con Walter Mazzarri in panchina).
- Il Napoli ha perso sette delle ultime nove trasferte tra tutte le competizioni (2V), tante quante sconfitte nelle precedenti 33 gare fuori casa ufficiali (14V, 12N, 7P). In aggiunta, i partenopei hanno registrato almeno sette sconfitte nelle prime 11 trasferte stagionali tra tutte le competizioni per la prima volta dal 2007/08.
- Il Napoli ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro squadre neopromosse in Serie A (4N, 1P): 2-0 contro il Sassuolo in quella più recente lo scorso 23 agosto, dopo che aveva ottenuto 18 successi nelle precedenti 21 gare fuori casa in campionato contro queste formazioni (3P).
- La Cremonese è sia la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (sei), sia quella che in generale vanta più marcature a seguito di un cross (nove). Dall’altra parte, il Napoli è una delle tre formazioni con la miglior differenza reti da gioco aereo: +4, frutto di cinque gol di testa segnati e uno solo incassato (al pari di Como e Inter).
- Il prossimo sarà il 150° gol di Jamie Vardy nei Big-5 campionati europei; 115 delle 149 reti realizzate dal classe 1987 in questi tornei sono arrivati dopo aver compiuto i 30 anni e, nel periodo (da gennaio 2017), tra chi ha segnato almeno le sue stesse reti, solo Cristiano Ronaldo ha un’età più elevata dell’attaccante grigiorosso. Finora, l’unico inglese ad aver segnato contro il Napoli in Serie A nel XXI secolo è stato Tammy Abraham (il 28 aprile 2024 con la Roma).
- Dall’inizio dell’ultima settimana di ottobre, quando David Neres ha registrato la sua prima partecipazione attiva stagionale (assist contro il PSV in Champions League), il brasiliano è l’unico giocatore di Serie A ad essere stato coinvolto in 10 reti tra tutte le competizioni, grazie a sei reti e quattro passaggi vincenti. Dopo il gol contro il Milan e la doppietta contro il Bologna, l’esterno azzurro potrebbe segnare per tre match di fila all-comps per la prima volta con la maglia di un club dei Big-10 campionati europei.
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