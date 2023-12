Notizie Calcio Napoli - "Juventino calabrese, juventino calabrese... juventino calabrese, juventino calabrese". E' stato questo il coro sfottò intonato dagli ultras del Napoli a Torino per rimarcare il mancato senso di appartenza geografica noto da sempre per quanto riguarda il tifo bianconero. Clicca sul play in basso per vedere.