Conte e gli esterni, le scelte e le caratteristiche richieste nel corso degli anni | FOCUS

Calciomercato Napoli. Antonio Conte è il nome caldo in queste ore per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Abbiamo già immaginato come potrebbe giocare il suo Napoli il prossimo anno, ma è normale che ci vorrà un profondo restyling della rosa per adattarsi al suo tipo di gioco.

Uno dei punti nevralgici dell'eventuale Napoli di Conte sarà rappresentato dagli esterni a tutta fascia, a cui viene spesso demandato un ruolo fondamentale nelle due fasi. Con Di Lorenzo vicino alla cessione e Mario Rui in bilico (mentre sembrano più saldi Mazzocchi e Olivera), ci si aspetta un doppio colpo di De Laurentiis sulle corsie laterali per accontentare il tecnico leccese.

Esterni di Conte, tipologia e caratteristiche

Vediamo però che tipologia di calciatori ha allenato Conte nel corso degli anni, partendo dal suo ritorno in panchina alla Juventus nel 2011. In quel frangente si passò al 3-5-2 poi diventato marchio di fabbrica del salentino (poi adeguato anche al 3-4-2-1 e 3-4-3). Proprio nel 3-3 contro il Napoli del 29 novembre 2011 cambiò sistema di gioco e si presentò al San Paolo con Estigarribia (in gol) e Lichtsteiner sulle fasce. Nel corso dell'anno alternò poi anche Giaccherini, Pepe e Krasic, cercando sempre un bilanciamento tra un esterno più offensivo ed uno più "bloccato".

Negli anni successivi alla Juventus, dove è rimasto fino al 2014, ha preteso man mano più fisicità: a sinistra adattò Asamoah arrivato dall'Udinese, così come Caceres sulla corsia opposta. La richiesta di Conte è sempre stata quella di avere calciatori che rappresentino un mix tra palleggio, tecnica e forza fisica dirompente. I raddoppi e le sovrapposizioni sono fulcro del gioco "contiano", così come il tenere botta sul corpo a corpo.

Dopo la Juventus è diventato CT della Nazionale italiana, confermando ancora una volta il suo sistema di gioco: agli Europei del 2016 si presentò contro il Belgio con Darmian a sinistra e Candreva a destra, riproponendo l'alternanza tra esterno "bloccato" ed uno di "spinta". In mancanza di grossa fisicità, nella rassegna continentale provò nuovamente Giaccherini a sinistra, alternandolo anche con De Sciglio e Florenzi.

Nel 2016 passa al Chelsea (ci resterà fino al 2018) vincendo la Premier League al primo anno. Potendo contare su un centrocampo dalle straordinarie qualità fisiche (composto dai vari Kantè e Matic), sugli esterni ha l'imbarazzo della scelta: a sinistra intervalla i vari Marcos Alonso, Moses e Pedro, dando libertà ad Hazard di inventare in attacco. A destra ci sono i vari Willian, Azpilicueta, Cuadrado e lo stesso Moses che viene utilizzato da jolly.

Nel 2019 torna in Italia all'Inter e getta le basi per la vittoria dello scudetto nel secondo anno. A Milan ritrova delle vecchie conoscenze come Moses, Candreva e Asamoah, ai quali aggiunge esterni di qualità come Ashley Young, D'Ambrosio e Biraghi. In quell'Inter c'è anche Matteo Politano, che con Conte trova però poco spazio. Lo scatto decisivo arriva l'anno seguente con gli arrivi di Darmian, Kolarov e soprattutto Perisic e Hakimi. Questi ultimi due, per tecnica e continuità, rappresentano la chiave di volta che porta i nerazzurri a conquistare lo scudetto.

Lo stesso Perisic si trasferisce poi al Tottenham seguendo lo stesso Conte, alternandosi con Sessegnon e Reguilon sulla sinistra. A destra l'allenatore italiano punta su Emerson Royale e Doherty, senza però ottenere sul mercato il rinforzo richiesto.

Esterni 3-5-2 o 3-4-2-1 Conte, la situazione al Napoli

Venendo al momento del Napoli, l'eventuale passaggio alla centrocampo a quattro (o a cinque) dovrebbe portare diverse novità: Di Lorenzo sarebbe giocatore più che idoneo nello scacchiere di Conte, ma la sua richiesta di cessione (a meno di ripensamenti) lascerebbe un buco di non poco conto. Mazzocchi ha già giocato in quello scacchiere e può rappresentare una buona alternativa, al pari di Zanoli che ha giocato da esterno di centrocampo alla Sampdoria (e potrebbe essere valutato nel ritiro).

Sul versante opposto troviamo Mathias Olivera (profilo che può piacere a Conte), mentre qualche dubbio in più c'è sul futuro di Mario Rui (che per caratteristiche potrebbe non avere la fisicità richiesta dal salentino). Difficile, se non impossibile, pensare a giocatori come Natan o Juan Jesus adattati sulla corsia: per questo motivo ci si aspetta almeno due colpi in entrata da parte di De Laurentiis.

Nella mente di Conte, guardando al suo recente passato, a questo Napoli manca fisicità sugli esterni ed interpreti in grado di portare atletismo nelle due fasi: se la fumata bianca dovesse arrivare, siamo sicuri che il primo focus di mercato passerà proprio da quella (fondamentale) zona di campo.