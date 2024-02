Come sta Osimhen? C'è una sensazione che trapela da Castel Volturno

Ultime notizie Napoli - Come sta l’attaccante del Napoli Victor Osimhen? Ne parla il Corriere dello Sport.

Ieri si sono valutate le condizioni di Victor Osimhen in occasione della seduta di scarico al centro sportivo di Castel Volturno:

“Victor ha confermato le impressioni colte subito dopo la partita di domenica: ha chiesto il cambio soltanto per stanchezza, per pura fatica e magari qualche tossina post influenzale. Però sta bene, ha segnato due gol in quattro giorni, e ha spalle larghe e gambe come tronchi di quercia”