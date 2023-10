Se ADL vuole chi conosce già la Serie A, Conte è in cima alla lista: ma come giocherebbe il suo Napoli? | GRAFICO

La posizione di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli è traballante, ma nel momento in cui scriviamo non cade. Anche perché il presidente De Laurentiis, che ha scelto di affidare la squadra campione d'Italia al francese, dovrebbe trovare una alternativa. Sì, ma chi al posto del transalpino virtualmente esonerato?

Panchina Napoli: le alternative per De Laurentiis

Considerando l’idea di voler restare su un allenatore che preferisca la difesa a quattro, e che quantomeno abbia già esperienza di campionato italiano - altre scommesse verrebbero poco digerite, soprattutto dalla piazza -, non ci sono molti nomi in ballo, e francamente pochissimi incontrerebbero posizioni favorevoli:

Gabriele Cioffi, ex Verona, non ha mai applicato la difesa a 4, così come l’ex Salernitana Davide Nicola (otto volte in un anno). Ci sarebbe Marco Giampaolo, che però non allena da un anno dopo l’esonero alla Sampdoria, mentre altri due allenatori liberi sono gli ex Spezia Leonardo Semplici (dieci volte in quattro mesi) e Luca Gotti (tre volte in sei mesi). Il quadro è questo: allenatori liberi, mica quelli ideali. In più Igor Tudor, nell’ultimo biennio un 3-4-2-1 al Verona prima e al Marsiglia poi, e tra le guide tecniche che prediligono la difesa a tre, anche un cavallo di ritorno come Walter Mazzarri.

Conte e De Laurentiis

Come giocherebbe il Napoli di Antonio Conte

Se De Laurentiis vuole propendere per un allenatore che già conosca la Serie A, l’ex Inter e Juventus Antonio Conte rappresenta la scelta migliore. Ostica per motivi economici, visti i 17 milioni netti guadagnati in Premier League al Tottenham. Ma uomo forte e di qualità indiscutibile.

Resterebbe l’adattamento alla rosa: in caso di difesa a quattro, sarebbe Conte a dover tornare ad uno schema utilizzato ad inizio carriera; in caso di difesa a tre, dogma dell’ex Arezzo, andrebbe ripensata la squadra. Con lui e, di conseguenza, anche con Tudor.

In allegato quattro ipotetiche rappresentazioni tattiche del Napoli con la difesa a tre: il 3-5-2, il 3-4-3 ed il 3-4-2-1.