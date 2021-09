CN24 - "Ti devi vergognare, ti sei sempre lamentato", "Ma che dici, quando ho perso ti ho sempre salutato". La ricostruzione del faccia a faccia Allegri-Spalletti

Lite Spalletti Allegri. Perdere non fa mai piacere, specialmente con due errori dei propri calciatori che portano gli avversari al gol. E all’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri la sconfitta contro il Napoli non è andata proprio giù.

Lite Allegri Spalletti, il motivo

Reduce dalla conferenza post-partita in cui non ha gradito molto una domanda sull’ormai ex bianconero Cristiano Ronaldo, Allegri ha incrociato Spalletti all’uscita dalla sala stampa del Maradona. C’è stato un faccia a faccia tra i due, con tanto di scambio di parole non troppo carine, secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24.

Da una parte Allegri: “Tu ti devi vergognare, hai protestato tutta la partita e ti sei sempre lamentato”

Dall’altra Spalletti: “Ma che stai dicendo, non mi sono lamentato con nessuno e poi io con te ho sempre perso e sono sempre venuto a salutarti”.