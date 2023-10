Notizie Calcio Napoli - Terribile spavento durante AZ-NEC, match dell’Eredivisie. L’ex Wolfsburg Bas Dost, infatti, collassa all’improvviso in campo sotto convulsioni. Immagini terrificanti in campo con entrambe le formazioni sconvolte in campo. Clicca sul play in basso per vedere.

Il giocatore, fortunatamente, è vivo ed è stato trasportato in ospedale.