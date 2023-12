Notizie Calcio - “Ancora una una vittoria di corto muso, una vittoria importantissima, fondamentale, per la quarta volta davanti all’Inter, poi vincerà perché con l’Udinese vincerà, lo metto già i conto, ma l’importante è essere lì. Sempre lì… senti il fiato? E sarà così fino a maggio. Perché magari a maggio succede come il 5 maggio del 2002 e sei lì…”. Così Marcello Chirico su Youtube dopo la vittoria bianconera. Clicca sul play in basso per vedere.