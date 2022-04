Napoli Calcio - Cena di gruppo per la SSC Napoli all'Hotel Serapide a Pozzuoli. La squadra, dopo la pesante sconfitta di Empoli, si è ritrovata stasera attorno a un tavolo per far quadrato e per confrontarsi in vista di questo rush finale di campionato. Tutti presenti tra cui ovviamente anche mister Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis. Clicca sul play in basso per vedere l'arrivo dei vari calciatori nelle varie auto. Video realizzato da Biagio Barone.