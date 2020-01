Ultimissime calcio Napoli - Mentre il Napoli crolla clamorosamente in Serie A, sorride invece l'Everton di Carlo Ancelotti che risale e si piazza fino al centroclassifica. E scoppia la festa in casa Toffees, col tecnico emiliano sempre più idolo della squadra e omaggiato con un coro dedicato dai propri tifosi perfino in aeroporto. Clicca sul play in basso per vedere i festeggiamenti dopo l'1-1 in casa del West Ham.