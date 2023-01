Capolavoro a costi ridotti: il Napoli domina pur essendo fuori dai 30 top club europei per ricavi

Il numero 406 del Weekly Post del CIES Football Observatory da una parte presenta i 50 club che hanno speso di più nel mercato dei giocatori durante le finestre di mercato in corso e della scorsa estate; dall’altra permette di poter mettere sullo stesso piano le squadre in testa alle classifiche dei cinque maggiori campionati europei. Perchè dove non arrivano i soldi, devono arrivarci le idee. E quelle di Spalletti, in coabitazione con De Laurentiis e Giuntoli in sede di bilancio e mercato, hanno permesso al Napoli di issarsi in vetta alla classifica della Serie A.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Non c’è alcun paragone, infatti, tra le cifre spese nelle sessioni di mercato della stagione 2022-2023, dove il Napoli fa registrare numeri alti ma quasi del 40% inferiori all’Arsenal e al limite della metà delle spese del Barcellona.

Classifica di spesa mercato 2022-2023

Barcellona (Spagna) 203mln, 162mln senza bonus, 7 giocatori acquistati Paris Saint-Germain (Francia) 191mln, 175mln senza bonus, 7 giocatori acquistati BayernMonaco (Germania) 185mln, 148mln senza bonus, 7 giocatori acquistati Arsenal (Inghilterra) 173mln, 157mln senza bonus, 6 giocatori acquistati Napoli (Italia) 108 milioni di euro, 96 milioni senza bonus, 8 giocatori acquistati

Per quanto riguarda il valore delle rose, stilato da Transfermarkt, il Napoli è valutato 543 milioni di euro (terzo in Italia). Decisamente pochi se rapportati agli 894,55 milioni di euro del Paris Saint-Germain, ai 944,7 del Bayern Monaco, ai 797 dell’Arsenal e ai 777 del Barcellona.

Ed i ricavi? L’ultima edizione della Deloitte Football Money League, relativa alla stagione 21-22, vede il Napoli fuori dalla top 30 per ricavi (e alla posizione 30 c’è il Southampton con 177,7 milioni di euro). Le altre quattro capoliste europee sono tutte nella top 10: PSG 5° con 654,2mln, Bayern Monaco 6° con 653,6mln, Barcellona 7° con 638,2, Arsenal 10° con 433,5.

In attesa della pubblicazione ufficiale del bilancio del Napoli, i ricavi degli azzurri (174,5mln nella Deloitte Football League relativa alla stagione 2021-22, 28° posto) si attesteranno nel migliore dei casi al 41% di quelli dei Gunners e al 27% di quelli dei parigini-qatarioti. Influenzati certamente dai mancati ricavi da match-day, viste le aperture parziali degli stadi in alcuni periodi stagionali, ma anche dall’incapacità del calcio italiano di evolvere da un punto di vista delle strutture e della vendita dei diritti televisivi.

Cosa resta dopo i freddi numeri? Le idee, perchè in fin dei conti servono quelle. Lasciar partire Ospina, Koulibaly, Fabian, Insigne, Mertens, comprare Kim e Kvaratskhelia. Metterli nelle mani di Luciano Spalletti, abile a plasmare una squadra da record. E, dal punto di vista finanziario, rendere sorridente De Laurentiis, mina vagante in Europa spendendo molto meno.

Curiosità legata alla Champions: tra le 16 squadre agli ottavi di finale, nella top 30 europea le uniche a non comparire, oltre al Napoli, sono Bruges, Lipsia e Porto.

