Calciomercato Napoli e impatto sul bilancio 2020: saldo negativo per ADL, Lozano il più oneroso

Come ogni anno al termine della sessione estiva della campagna trasferimenti Calcio e Finanza analizza l’impatto delle operazioni di mercato sui conti dei principali club della Serie A.

Quest’anno prenderemo in esame le operazioni chiuse da Juventus, Milan, Inter, Roma e Napoli, andando ad aggiornare con i dati definitivi le analisi sui budget realizzate nelle scorse settimane.

Calciomercato Napoli e impatto sul bilancio 2020 – Il costo della rosa nella stagione 2018-2019

Il dato di partenza della nostra analisi sul calciomercato del Napoli è il costo allargato della rosa relativo alla stagione 2018-2019, chiusa dalla squadra allora allenata da Carlo Ancelotti con il secondo posto in campionato.

Secondo le stime di Calcio e Finanza nella passata stagione il costo della rosa allargato (stipendi lordi + ammortamenti + costo dei calciatori in prestito) del Napoli era pari a 156 milioni di euro.

Il dato è inferiore ai 161 milioni indicati nella precedente stima per via di un’affinamento del metodo di calcolo dello stipendio lordo (voce che non comprende tuttavia TFR e oneri previdenziali, ma solo l’Irpef).

Calciomercato Napoli e impatto sul bilancio 2020 – La campagna acquisti 2019-2020

Nella sessione estiva del calciomercato 2019-2020 il Napoli ha acquistato sei calciatori a titolo definitivo (tra cui il riscatto di Ospina) per un investimento complessivo di 105,5 milioni di euro.

Dei sei nuovi acquisti, due (Lozano ed Elmas) potranno beneficiare degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita per i lavoratori “impatriati”.

Nella seguente tabella è riportato il dettaglio dei nuovi acquisti e la stima del loro impatto sul bilancio 2019-2020 del Napoli.

In termini di cessioni nella sessione estiva della campagna trasferimenti 2019-2020 il Napoli ha venduto ad altri club quattro giocatori a titolo definitivo: Diawara alla Roma, Albiol al Villareal, Roberto Insigne al Benevento e Vinicius al Benfica.

Per quanto riguarda le cessioni a titolo temporaneo, nella sessione estiva del calciomercato 2019-2020 il Napoli ha finalizzato ben sette operazioni in prestito in uscita: Grassi, Sepe e Inglese al Parma (diritti di riscatto per complessivi 30 milioni circa), Rog al Cagliari (diritto riscatto a 13 milioni), Ounas al Nizza (diritto di riscatto a 25 milioni), Verdi al Torino (20 milioni per l’obbligo di riscatto) e Chiriches al Sassuolo (11 milioni per il riscatto), tutte operazioni in prestito oneroso.

Calciomercato Napoli e impatto sul bilancio 2020 – Il riepilogo

La sostenibilità della campagna acquisti 2019-2020 rispetto al bilancio del Napoli al 30 giugno 2020 dipenderà dall’andamento dei ricavi caratteristici e dalle plusvalenze che potrebbero essere realizzate sia nella sessione invernale di gennaio 2020 sia prima della chiusura dell’esercizio, quindi a giugno 2020.