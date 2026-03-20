Cagliari-Napoli: spunta questo striscione della Curva A in Sardegna | FOTO
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Striscione Curva A per Cagliari-Napoli
Ultimissime Cagliari-Napoli: a diverse ore dal fischio d’inizio all’Unipol Domus Arena, spunta già un messaggio della Curva A napoletana in vista del match di stasera.
Cagliari-Napoli, striscione della Curva A
“Senza ultras non c’è partita… basta divieti!”, è lo striscione affisso all’esterno dell’impianto cagliaritano. Un messaggio che la tifoseria organizzata, bloccata innumerevoli volte quest’anno con tantissime trasferte chiuse ai residenti in Campania, sta rilanciando sempre più a voce alta nell'ultimo periodo.
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