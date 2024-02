C'è un dato molto curioso che accomuna Calzona e Bigica: in Serie A una coincidenza che non accadeva da oltre cinque anni

Ultime notizie Napoli - C’è un dato molto curioso che accomuna i due allenatori di Sassuolo e Napoli, Emiliano Bigica e Francesco Calzona. E lo esplica il servizio statistico Opta.

Emiliano Bigica – che tra il 1999 e il 2002 ha vestito la maglia del Napoli da calciatore – farà il suo esordio in Serie A in veste di allenatore, mentre per Francesco Calzona sarà la seconda panchina nel massimo campionato italiano.