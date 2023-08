C'è un aspetto che sicuramente non mancherà nel Napoli di Garcia

Dal 14 luglio all'11 agosto, quasi un mese di allenamenti e sedute tecnico-tattiche per Rudi Garcia e i suoi uomini nella nuova avventura al Napoli. L'eredità lasciata da Spalletti è stata sicuramente pesante, con lo Scudetto da difendere che ha subito messo pressione al tecnico francese e al suo staff.

Il lungo doppio ritiro di Dimaro e Castel di Sangro ha sicuramente messo a dura prova fisicamente e mentalmente il gruppo azzurro, dopo una stagione conclusa trionfalmente già il 4 maggio scorso con la serata della Dacia Arena che resterà negli annali. Anche perché lo stesso Garcia ha ammesso come la preparazione di quest'anno dovesse essere obbligatoriamente diversa da quella della scorsa stagione, visto che non ci sarà alcuna sosta a novembre come capitato lo scorso anno causa Mondiale.

Proprio a livello mentale Garcia e il suo staff hanno lavorato a lungo nel corso della preparazione tra la Val di Sole e l'Alto Sangro, instillando nelle menti dei giocatori una enorme dose di agonismo e voglia di vincere ogni contrasto e di lottare su ogni pallone come se fosse quello decisivo.

Sin dai primi allenamenti a Dimaro infatti, ogni giorno i giocatori si sono confrontati con esercizi e prove (anche divertenti alcune volte) che puntavano a creare competizione tra di loro e dove ci fosse sempre un vincitore. Non solo le classiche partitelle ( dove Osimhen, Gollini e Lozano sono stati tra i protagonisti di divertenti siparietti in quanto facevano quasi sempre parte della squadra vincente), ma anche calcio-tennis, penitenze per chi non riusciva a segnare nelle mini porte e altre mini sfide mirate a tenere alta la concentrazione e l'agonismo.

Insomma, sembra proprio che questo aspetto non mancherà nella testa degli azzurri per la stagione che sta per iniziare.