Buongiorno ha dovuto fare un secondo ritiro per tornare in campo con la maglia del Napoli

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Lazio-Napoli di Serie A con le dichiarazioni live del giocatore del Napoli.

Di seguito in conferenza stampa del giocatore del Napoli dopo Lazio-Napoli. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa:

"Sono stato contentissimo di rientrare con la squadra per cercare di dare una mano ed il mio contributo. Sulla partita sapevamo che sarebbe stata difficile, siamo amareggiati per il gol subito all'ultimo e c'è solo da lavorare per migliorarci ancora"

"Il cambio al 60'? Abbiamo fatto un grande lavoro con il mister e lo staff, non è stato un infortunio facile. Ho dovuto fare un secondo ritiro, Politano è stato propiziatorio per il secondo gol quindi continuo a mettermi al servizio della squadra ascoltando staff e allenatore. C'è da continuare a lavorare e migliorarsi per raggiungere gli obiettivi"