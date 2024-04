Bilancio SSC Napoli 2023, tutti i numeri da record di De Laurentiis. Fatturato raddoppiato, merchandising a +150% e 80mln di plusvalenze

Calciomercato Napoli - La stagione 2022-2023 è stata da record per il Napoli sotto tutti i punti di vista, sportivi ed economici. La SSC Napoli ha reso disponibile il bilancio chiuso al 30 giugno 2023, con tanto di cifre disponibili per farsi un’idea.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Bilancio SSC Napoli 2023

Ad esempio il fatturato complessivo arriva alla cifra record di 359.264.354 euro, con un incremento nel giro di un anno di oltre 183 milioni a fronte di costi aumentati di solo 1,4mln (da 241.171.517 a 242.559.928 euro). Con un passio da una perdita di 51.951.202 euro ad un utile di 79.700.081 euro.

Come si è arrivati ad un risultato del genere, probabilmente irripetibile? Con un aumento sotto tante voci.

Bilancio SSC Napoli, aumento da sponsor e stadio

Le plusvalenze , passate da 10,8 a 79,6 milioni di euro.

, passate da 10,8 a 79,6 milioni di euro. I proventi da cessioni diritti TV (Serie A, Coppa Italia, amichevoli) aumentate del 15,9%

(Serie A, Coppa Italia, amichevoli) aumentate del 15,9% I proventi da cessioni diritti TV UEFA da 16,5 a 76,7mln

da 16,5 a 76,7mln I ricavi da stadio in gare nazionali e internazionali da 12,9 a 37,9mln, abbonamenti a quota 3,5mln di euro.

I proventi da sponsorizzazioni sono aumentati di 11,6mln, da 30,5 a 42,2, così come i proventi commerciali da 6,5 a 16,3mln.

Sui proventi da sponsorizzazioni c’è stato un aumento del 38% e viene specificata la spartizione della categoria sponsor:

Regional sponsor 2,6mln

Global partner 12,1

Principal sponsor 4,5

Official sponsor 3,5

Local partner 1,5

Business partner 2,6

Un aumento enorme c’è nei proventi da merchandising con prodotti a marchio Napoli: è del 150% circa, passa da 5,89 a 14,7mln. Mentre il Licensing, i ricavi prodotti dallo sfruttamento del marchio, passa da 591mila euro a 1,5mln.

Bilancio SSC Napoli, le cessioni e le plusvalenze

Le plusvalenze a bilancio del club sono passate da 10,8 a 79,6 milioni di euro. Sono state effettuate nove cessioni, di cui una è legata ad una percentuale sulla rivendita.

Kalidou Koulibaly al Chelsea per 41.993.845 euro, valore a bilancio 41.850 euro, plusvalenza 41.951.995

al Chelsea per euro, valore a bilancio 41.850 euro, 41.951.995 Fabian al PSG per 22,5 milioni, valore a bilancio 977.400, plusvalenza 21.522.600

al PSG per milioni, valore a bilancio 977.400, plusvalenza 21.522.600 Andrea Petagna al Monza per 10 milioni, valore a bilancio 995.820, plusvalenza 9.004.180

al Monza per milioni, valore a bilancio 995.820, plusvalenza 9.004.180 Sebastiano Luperto all’Empoli per 3 milioni, valore a bilancio 634, plusvalenza 2.999.366 euro

all’Empoli per milioni, valore a bilancio 634, plusvalenza 2.999.366 euro Adam Ounas al Lille per 2,5 milioni, valore a bilancio 474.904, plusvalenza 2.025.096

al Lille per milioni, valore a bilancio 474.904, plusvalenza 2.025.096 Franco Ferrari al Vicenza per 350mila euro, valore a bilancio 82.500, plusvalenza 267.500

al Vicenza per euro, valore a bilancio 82.500, plusvalenza 267.500 Eugenio D’Ursi al Crotone per 240mila euro, valore a bilancio 57.375, plusvalenza 182.625

al Crotone per euro, valore a bilancio 57.375, plusvalenza 182.625 Antonio Rocco alla Spal per 5000 euro, valore a bilancio nullo, plusvalenza 5000

In più, il Marsiglia ha girato al Napoli la percentuale sulla cessione di Arkadiusz Milik, ammontante a 1.682.812 euro

Ci sono anche 2,625mln di ricavi da prestiti onerosi:

Petagna al Monza 2,5mln di euro

al Monza di euro Contini alla Sampdoria 50mila

alla Sampdoria D’Ursi al Foggia 50mila

al Foggia Contini alla Reggina 25mila

E quattro minusvalenze:

Filippo Costa - 86mila euro

- euro Leonardo Candellone - 49mila euro

- euro Due giovani di serie -4800 euro

Bilancio SSC Napoli, gli acquisti

Considerato che il Napoli ha inserito Kvaratskhelia (11,5mln), Anguissa (16mln) e Mathias Olivera (17mln) a bilancio 2022, in quello chiuso al 2023 ci sono i valori di quattro acquisti:

Giacomo Raspadori dal Sassuolo per 30mln

dal Sassuolo per Kim Min-Jae dal Fenerbahce per 19mln (più 3 milioni di euro alla voce ‘compenso agenti’)

Min-Jae dal Fenerbahce per (più 3 milioni di euro alla voce ‘compenso agenti’) Giovanni Simeone dal Verona per 12mln

dal Verona per Leo Ostigard dal Brighton per 5mln

Per quanto riguarda i prestiti:

Giovanni Simeone dal Verona per 3.101.160 euro

dal Verona per euro Tanguy Ndombele dal Tottenham per 500mila euro

dal Tottenham per euro Andrea Mereu dalla Giana Erminio per 2000 euro

Ulteriormente, sono presenti una serie di premi legati ai risultati ottenuti:

Osimhen : 2.544.529 euro al Lille

: 2.544.529 euro al Raspadori : due bonus da 1 milione di euro al Sassuolo

: due bonus da 1 milione di euro al Lobotka : due bonus da 1 milione di euro al Celta Vigo

: due bonus da 1 milione di euro al Elmas : 505.162 euro al Fenerbahce

: 505.162 euro al Politano : 500mila euro all’ Inter

: 500mila euro all’ Ostigard : 250mila euro al Brighton

: 250mila euro al Rrahmani : 200mila euro al Verona

: 200mila euro al Marfella : 64mila euro alla Puteolana

: 64mila euro alla Zerbin: 18mila euro al Gozzano

Per la sessione di mercato 2023-24, la SSC Napoli nella relazione sulla gestione scrive di aver ‘concluso acquisizioni a titolo definitivo per 57mln e a titolo temporaneo per 0,4mln’. I 57mln sono relativi a Natan, Cajuste, Lindstrom, Caprile e Cheddira, gli 0,4mln al prestito di Gollini.

Bilancio SSC Napoli, i costi

I costi della produzione sono aumentati dell’1% fino a 242.559.928 euro. È però diminuito di 19.956.758 euro l’intero monte stipendi per i calciatori: da 109.690.271 a 89.733.513 euro, con una quota aggiuntiva di bonus legata ai risultati sportivi di 4 milioni di euro. Per quanto riguarda i compensi contrattuali degli allenatori, con staff: 7.222.093 euro, e bonus di 882.890 euro.

Ci sono anche dei crediti vantati dal Napoli verso altre società calcistiche, legati alle rate dei cartellini. Letteralmente, in parole semplici, i bonifici di pagamento:

20mln di euro dal Chelsea per Kalidou Koulibaly

di euro dal Chelsea per Kalidou 11,25mln dal Monza per Andrea Petagna

dal Monza per Andrea 7,5mln dal PSG per Fabian

dal PSG per 4,5mln dal Parma per Roberto Inglese

dal Parma per Roberto 1,2mln dall’Empoli per Sebastiano Luperto

dall’Empoli per Sebastiano 600mila dall’Olympiakos per Kostas Manolas

dall’Olympiakos per Kostas 550mila dal Saragozza per Matteo Contini (avviata procedura di recupero del credito a seguito di comunicazione di insolvenza; già stralciato di 550mila euro al 30 giugno 2011, svalutato per la restante parte)

dal Saragozza per Matteo (avviata procedura di recupero del credito a seguito di comunicazione di insolvenza; già stralciato di 550mila euro al 30 giugno 2011, svalutato per la restante parte) 500mila dal Marsiglia per Arkadiusz Milik

dal Marsiglia per Arkadiusz 175mila dal Vicenza per Franco Ferrari

dal Vicenza per Franco 125mila dal Torino per Samuele Vianni

dal Torino per Samuele 110mila dal Benfica per Carlos Vinicius

dal Benfica per Carlos 80mila dal Crotone per Eugenio D’Ursi

dal Crotone per Eugenio 5026 euro dal Bragantino per Leandrinho

euro dal Bragantino per 462 euro dallo Charleroi per Karim Zedadka

Risultano circa 600mila euro di crediti per premi, da saldare entro il 30 aprile, vantati nei confronti di Monza (Anastasio, 250mila euro), Empoli (Luperto, 200mila), Vicenza (Ferrari, 100mila), Folorunsho (Reggina, 50mila), Sepe (Parma, 150 euro).

Il Napoli ha anche dei debiti nei confronti di altre società, legati sempre alle rate dei cartellini:

Raspadori , 25mln al Sassuolo entro il 30 aprile 2026

, 25mln al Sassuolo entro il 30 aprile 2026 Osimhen , 21,96 milioni di euro al Lille entro il 30 settembre 2024

, 21,96 milioni di euro al Lille entro il 30 settembre 2024 Simeone , 12mln al Verona entro il 30 aprile 2026

, 12mln al Verona entro il 30 aprile 2026 Anguissa , 10,2mln al Fulham entro il 30 settembre 2024

, 10,2mln al Fulham entro il 30 settembre 2024 Ostigard , 3,8mln al Brighton entro il 1 ottobre 2025

, 3,8mln al Brighton entro il 1 ottobre 2025 Lobotka , 1,9mln al Delta Vigo entro il 30 giugno 2024

, 1,9mln al Delta Vigo entro il 30 giugno 2024 Elmas , 490mila euro al Fenerbahce entro il 30 giugno 2024

, 490mila euro al Fenerbahce entro il 30 giugno 2024 Candellone, 125mila euro al Torino entro il 30 aprile 2024

Ci sono anche dei bonus da pagare ad altre società, tutti entro due settimane:

2mln al Sassuolo per Raspadori

al Sassuolo per 500mila euro all’Inter per Politano

euro all’Inter per 250mila euro alla Roma per Mario Rui

euro alla Roma per 200mila euro al Verona per Rrahmani

Risultano tre percentuali sulla cessione:

Adam Ounas , il 15% sull’eccedenza di un importo di 10 milioni di euro - non raggiunto

, il 15% sull’eccedenza di un importo di 10 milioni di euro - non raggiunto Leonardo Candellone , il 40% del valore netto di cessione a qualsiasi titolo - non raggiunta

, il 40% del valore netto di cessione a qualsiasi titolo - non raggiunta Leo Ostigard, il 20% del profitto (acquistato a 5mln)

Bilancio Napoli 2023, un anno da record

Il risultato netto di +79,7 milioni di euro è l’utile record per la gestione De Laurentiis, superando i 66,6 milioni della stagione 2016/17. Il patrimonio netto al 30 giugno è positivo per 143,5 milioni (68,8mln nel 2022). I debiti complessivi aumentano da 258,9 a 264,4 milioni di euro, l’indebitamento finanziario netto è positivo per 117,3 milioni (55,8 a giugno 2022), liquidità passate da 107,8 a 168,9 milioni. Con riferimento al bilancio chiuso al 30 giugno 2023 l’importo complessivo pagato agli agenti è di 15.002.750 euro.