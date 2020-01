"Non è gol, a meno che non sia la Juve", battuta di Bonolis: scoppia il putiferio ad 'Avanti un altro' [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli -Sta facendo discutere sui social una battuta fatta da Paolo Bonolis a un concorrente di Avanti un altro. È successo nel corso della puntata di mercoledì 22 gennaio, andata in onda proprio poco prima del big-match di Coppa Italia tra Juventus e Roma: interrogando un concorrente sulle casistiche per le quali un gol è regolare o meno, il conduttore -storico tifoso dell’Inter – si è lasciato andare ad una battuta proprio sulla Juve: “Se l’arbitro tocca il pallone non è gol, a meno che non sia la Juve”. In studio sono scoppiate le risate del pubblico e così Bonolis ha rilanciato: “Sono le regole, non le ho scritte io“.

La domanda successiva del quiz è se si possa segnare direttamente da rimessa laterale. Il concorrente dà la risposta esatta: “Non è gol”. Paolo Bonolis allora lo ha incalzato: “Ma lo è se gioca?”, “la Juve”, ha risposto allora quello. “Bravo!”, gli ha detto il conduttore. Subito sui social si sono scatenati i commenti, con i tifosi bianconeri che hanno criticato duramente l’uscita del conduttore.