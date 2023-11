Batti il Napoli e poi crolli...

L'11° giornata di Serie A si concluderà questa sera con i due posticipi del lunedì, ma i risultati delle gare che si sono giocate a partire da venerdì iniziano già a delineare nuovi scenari in classifica. Soffermiamoci però su quanto accaduto a Lazio, Milan e Fiorentina, tre squadre che hanno messo molto in difficoltà il Napoli al Maradona, battendolo e giocando benissimo nel caso di Lazio e Fiorentina. Tutte e tre le squadre però, una volta fatto il bello e il cattivo tempo al Maradona, hanno iniziato a mostrare gravi problemi tecnico-tattici, rendendosi protagoniste di sconfitte clamorose o prestazioni molto molto scadenti.

Partendo dalla prima in ordine cronologico, ovvero la Lazio, che dopo aver battuto il Napoli il Maradona lo scorso 2 settembre ha collezionato 18 punti su 33 disponibili nelle 11 gare giocate tra Serie A e Champions League, ottenendo tra l'altro l'attuale 10° posto in classifica nel nostro campionato.

La Fiorentina ha invece subito un vero e proprio crollo dopo la vittoria del Maradona dell'8 ottobre scorso: 3 sconfitte di fila in campionato e 1 vittoria in Conference League contro il modesto Cukaricki. Insomma, un disastro in campionato con 0 gol segnati in queste ultime 3 partite, a dispetto dei 3 segnati al Maradona a firma di Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez.

Il caso del Milan è invece leggermente diverso: innanzitutto perché al Maradona non ha vinto bensì ha pareggiato 2-2, dominando totalmente il Napoli nel primo tempo nonostante le tantissime defezioni sopraggiunte anche a gara in corso. In seconda battuta perché si è trattata dell'unica prestazione positiva durante un filotto negativo, con i rossoneri che hanno segnato solo 3 gol nelle ultime 6 partite: 2 al Napoli e 1 al Genoa (con la rete molto discussa di Pulisic per l'evidente tocco di mano che ha influenzato la marcatura dello statunitense). I rossoneri hanno quindi perso contro Juve, Psg e Udinese, riuscendo a giocare bene e a segnare solo contro il Napoli.

Tre indizi sembrano quindi fare una prova, con il Napoli che al momento sembra essere diventata la squadra più facile da battere per le big (in difficoltà o meno) del nostro campionato. E si tratta di un trend da dover ribaltare assolutamente, visto che dopo la Napoli-Empoli di domenica e la conseguente sosta per le nazionali, gli azzurri di Garcia giocheranno consecutivamente contro Atalanta, Inter e Juventus.