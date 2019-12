Champions League - Barcellona-Alaves 4-1, finisce così l'anticipo della 18a giornata della Liga Spagnola. Antoine Griezman, Arturo Vidal, Lionel Messi e Luis Suarez. Tutto facile per i blaugrana che chiudono la pratica per 2-0 dopo 45 minuti e restano in vetta in attesa del Real Madrid. Clicca sul play in basso per vedere la sintesi.