"Avete visto la Roma?". La rabbia dei tifosi del Napoli dopo l'exploit con De Rossi

"Avete visto la Roma?". I risultati giallorossi delle ultime settimane, in ultimo quello di stasera che li rilancia sempre verso la zona Champions, fa porre il quesito a tantissimi tifosi del Napoli considerando un percorso simile tra le due squadre. I capitolini però hanno poi preso una direzione e i campioni d'Italia un'altra.

Rimonta Roma, la reazione dei tifosi del Napoli

Il riferimento è al cambio in panchina con l'arrivo di Daniele De Rossi: un tecnico emergente, con idee innovative e a favore di un calcio propositivo, mentre il Napoli ha invece dirottato su un profilo si esperto ma protagonista di un'altra epoca e un altro calcio come Walter Mazzarri che - col catenaccio totale - ha finito per condizionare una stagione sciagurata. Molti si chiedono come sarebbe andata se al posto di Rudi Garcia fosse arrivato un profilo moderno e capace di dare subito un'identità chiara alla squadra. Magari proprio lo stesso Francesco Calzona forse giunto troppo in ritardo.