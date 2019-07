Auriemma: "Mi è arrivata una foto di Wanda Nara alla stazione di Napoli" [FOTO]

Il collega di Radio Marte, Raffaele Auriemma, ha proferito alcune dichiarazioni in merito a Wanda Nara nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete:

"Un tifoso mi ha inviato una foto di Wanda Nara in stazione a Napoli (clicca su foto allegate per vedere)".

Un'immagine che ha fatto immediatamente impazzire i tifosi azzurri sui social in chiave mercato, ma va sottolineato come dall'immagine postata dal sito Gonfialarete.com, la stazione in questione sembra quella di Milano. E' comunque da escludere sicuramente che si tratti della stazione centrale di Napoli.

AGGIORNAMENTO 15.25: il sito Gonfialarete.com ha precisato come l'immagine pubblicata sia stata scattata a Milano, e che Wanda sia poi salita su un treno Milano-Napoli.