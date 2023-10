Notizie Calcio Napoli - Napoli-Real Madrid 2-3, le immagini dallo stadio Maradona nel post partita. Carlo Ancelotti, ovviamente soddisfatto, lascia l'impianto di Fuorigrotta in compagnia di un suo vecchio collaboratore ai tempi di Napoli, ovvero l'attuale medico Raffaele Canonico. Clicca sul play in basso per vedere le immagini.