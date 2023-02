120 milioni di ragioni per dire che Spalletti è aziendalista

Una delle definizioni più curiose e dal significato più vasto del mondo degli allenatori è quello di aziendalista. Essendo un dipendente, un allenatore deve essere necessariamente esserlo. E deve creare plusvalore all’interno di una squadra, sviluppando il talento dei calciatori a disposizione e facendo in modo da renderli - in fin dei conti - spendibili sul mercato. Luciano Spalletti lo è.

Prendendo come modello Transfermarkt, i valori dei calciatori allenati quest’anno da Luciano Spalletti è cresciuto esponenzialmente in quasi tutti gli azzurri - sin dall’inizio della scorsa stagione. Per i calciatori assenti, il valore assegnato è rimasto uguale. Nei casi relativi a Lozano e Zielinski, ovviamente, incide anche la questione contrattuale: entrambi hanno l’accordo in scadenza al termine della prossima stagione.

Alex Meret : +3 (da 10 a 13mln)

: +3 (da 10 a 13mln) Kim Min-Jae: +21 (da 14 a 35)

Min-Jae: +21 (da 14 a 35) Amir Rrahmani : +11 (da 14 a 25)

: +11 (da 14 a 25) Leo Ostigard : +2 (da 5 a 7)

: +2 (da 5 a 7) Juan Jesus : +4 (da 0 a 4)

: +4 (da 0 a 4) Mathias Olivera : +4 (da 11 a 15)

: +4 (da 11 a 15) Mario Rui : +2,25 (da 5,75 a 8)

: +2,25 (da 5,75 a 8) Giovanni Di Lorenzo : +1 (da 24 a 25)

: +1 (da 24 a 25) Stanislav Lobotka : +21 (da 9 a 30)

: +21 (da 9 a 30) Diego Demme : -11 (da 16 a 5)

: -11 (da 16 a 5) Piotr Zielinski : -10 (da 50 a 40)

: -10 (da 50 a 40) André Frank Zambo Anguissa : +13 (da 25 a 38)

: +13 (da 25 a 38) Eljif Elmas : + 6 (da 17 a 23)

: + 6 (da 17 a 23) Khvicha Kvaratskhelia : +50 (da 10 a 60)

: +50 (da 10 a 60) Alessio Zerbin : +1,5 (da 2,5 a 4)

: +1,5 (da 2,5 a 4) Hirving Lozano : -17 (da 45 a 28)

: -17 (da 45 a 28) Matteo Politano : -9 (da 30 a 21)

: -9 (da 30 a 21) Giacomo Raspadori : +7 (da 28 a 35)

: +7 (da 28 a 35) Victor Osimhen: +20 (da 50 a 70)

Facendo un rapido calcolo, si arriva a 119,75 milioni di euro di aumento del valore del cartellino - sempre secondo le stime di Transfermarkt. Insomma, 120 milioni di ragioni per definire Spalletti aziendalista. Poi esiste il mercato, quello vero, e chissà se in futuro questa cifra non sia destinata a salire a quantità iperboliche: 150, 200, 250. Si vedrà .

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli