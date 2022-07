Speciale Calciomercato su CN24 TV alle 20: tutte le ultime news sulle trattative del Napoli

Stasera torna lo Speciale Calciomercato su Calcio Napoli 24 Tv. Vi terremo compagnia, dalle 20.00 alle 20.30 con tutte le notizie di mercato relative al Napoli e non solo. Faremo un approfondimento anche su tutte le altre trattative di Serie A con focus sugli obiettivi e sulle operazioni del Napoli in entrata ed in uscita. Sarà possibile seguire la trasmissione, condotta da Riccardo Catapano, con Bruno Galvan in collegamento, e curata dalla redazione, attraverso il canale 79 del digitale terrestre (per chi è in Campania) oppure sulle nostre piattaforme social: su Youtube.com (CN24) e Twitch dove sarà possibile inviare i vostri messaggi e le vostre domande. Insomma, torna il mercato. E noi vi aspettiamo!