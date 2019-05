Pizza & Mercato in onda alle 21.00 su CalcioNapoli24 Tv: con Ciro Venerato inviato dal Bistrot Dalì

Stasera, alle ore 21.00 in punto, su CalcioNapoli24 Tv (canale 296 del digitale terrestre), sulla pagina Facebook di CalcioNapoli24.it e sul nostro canale Youtube, andrà in onda la prima puntata estiva del format 'Pizza & Mercato'. Ci sarà l'illustre collega della RAI, Ciro Venerato, inviato dal Bistrot Dalì, ristorante di Volla (NA) insieme a Ciro Novellino. Conduce Fabio Cannavo, con la partecipazione di Bruno Galvan. Si parlerà di calciomercato, a partire dalle ultime di giornata, del mercato in entrata e in uscita. Trasmissione condita dal vox populi di Simone Scala e dalle domande dei tifosi che potranno scriverci attraverso la diretta Facebook e Youtube. Non mancate.