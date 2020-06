Da domani torna CalcioNapoli 24 Live: dalle 12 alle 14, tutte le news sul Napoli sul canale 296 del digitale terrestre

Notizie Napoli calcio. Da domani torna in diretta CalcioNapoli24 Live: in uno studio rinnovato, vi terremo compagnia dalle 12 fino alle 14 con tanti ospiti e tutti gli aggiornamenti legati al Napoli calcio. Spazio anche al calciomercato e ai contributi video in vista della ripresa del campionato: in studio con voi ci saranno Riccardo Catapano e Vincenzo Credendino.

CalcioNapoli24 Live torna in diretta

CalcioNapoli24 Live è la trasmissione che vi terrà compagnia sul canale 296 del digitale terrestre oltre che sulle nostre pagine Calcionapoli24.it, su Youtube e sui nostri social. In onda da lunedì al venerdì per non farvi perdere nessun aggiornamento sulla vostra squadra del cuore. Siamo tornati, seguiteci con la stessa passione di sempre!