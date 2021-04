La Serie A contro la Superlega, ma il discorso non vale per l’Inter: il retroscena di Repubblica

Ultime Serie A - Dopo la Federcalcio anche la Serie A si è mossa contro la Superlega. «Analizzare in Assemblea i gravi atti posti in essere dai club Juventus, Milan e Inter e dai loro amministratori, e le relative conseguenze. Ad oggi non hanno ancora formalmente comunicato il ritiro dal progetto con l’evidenza di un possibile e inaccettabile riavvio», si legge in una lettera firmata da 11 società del campionato. Ne parla Repubblica.

La Serie A contro la Superlega, ma il discorso non vale per l’Inter