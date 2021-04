Il Mattino attacca: "Debiti per 6,5 miliardi, per le "dodici sorelle" c'è il paracadute SuperLeague! Ecco la situazione squadra per squadra" [FOTO]

Ultimissime Superlega - L'edizione odierna de Il Mattino analizza la situazione debitoria dei 12 club che parteciperanno, e che hanno fondato, la nuova competizione.

"Prendi i quasi 6,5 miliardi di euro di debiti fotografati dopo la pandemia dalle 12 società fondatrici della Superlega del calcio e mettili insieme agli 800 milioni di ricavi bruciati dalle stesse società ribelli nell'anno del Covid. Ci vuole poco per rimanere seppelliti, senza peraltro una prospettiva certa per il futuro. E allora tanto meglio trovare un paracadute. Non importa se elegante o no. In gioco c'è la sopravvivenza. C'è tutto questo dietro la strada imboccata a sorpresa da dodici tra i principali squadre europee per dire addio alla Champions League e farsi un campionato europeo tutto loro, la Superlega. Ma altre tre sono pronte a seguire la stessa strada.

Sono i club più ricchi d'Europa, ma anche nel 2021 si troveranno a dover tamponare una voragine. Secondo la 24esima edizione della Football Money League, pubblicata dallo Sports Business Group di Deloitte a gennaio, i top 20 club per fatturato del calcio mondiale perderanno oltre 2 miliardi di euro di ricavi entro la fine della stagione 2020/21, il doppio dell'anno precedente in cui erano sfumati 1,1 miliardi. In due anni le 12 big avranno bruciato da sole circa 2,2 miliardi. Nel dettaglio, nel 2019/20, gli sconti ai broadcaster su campionati big five (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) e competizioni Uefa ammontano a circa 1,2 miliardi (-23%), quasi tutti a carico dei club. Mentre i ricavi da matchday, da marzo 2020, saranno probabilmente vicini allo zero, poiché sembra ormai improbabile il rientro allo stadio di un numero significativo di tifosi nella stagione 2020/21".

Ecco la grafica realizzata da Il Mattino che fotografa la situazione dei debiti delle "12 sorelle":